Bugün marketler kaça kadar açık? 5 Haziran Cumartesi market çalışma saatleri

Normalleşmenin ilk cumartesi gününde market çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyenler bugün marketler kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı.

Normalleşme kararlarıyla birlikte Türkiye haftalar sonra cumartesi gününü dışarda geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi.

Bu nedenle vatandaşlar, ''Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi günü marketler kaça kadar açık?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, hafta sonu bugün marketler açık mı? Cumartesi günü marketler kaça kadar açık? İşte, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü marketlerin açılış kapanış saatleri...

BUGÜN (5 HAZİRAN) MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Yeni düzenlemeye göre sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde kısıtlama saat 22.00'de başlayacak. Kısıtlama olmayan günlerde (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi) marketler saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.