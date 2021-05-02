Bugün nereler açık, nereler kapalı? Pazar günü açık olan yerler listesi

17 günlük tam kapanma uygulaması kapsamında, pazar günleri nereler açık, nereler kapalı merak ediliyor. Peki, bugün nereler açık, nereler kapalı? İşte, pazar günü açık olan yerler listesi..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı, 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

Önceki önlemlere göre tam kapanma uygulamasında, konaklamadan şehirlerarası seyahate, sokağa çıkma yasağından paket servis kurallarına kadar bir çok farklılık bulunuyor.

Bu nedenle vatandaşlar, 'Bugün nereler açık, nereler kapalı? Zincir marketler ve süper marketler pazar günü açık mı? Bakkal ve manavlar bugün açık mı?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Bugün nereler açık, nereler kapalı? İşte, pazar günü açık olan yerler listesi...

BAKKAL MARKET MANAV AÇIK OLACAK

Tam kapanma süresince bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

ZİNCİR MARKET VE SÜPER MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

RESTORANLAR PAKET SERVİS YAPACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak ve uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK GEREKECEK

Kısıtlama döneminde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.

Konaklama tesisleri sadece seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek. Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsayacak.

İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışındaki yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak ileri yaş gruplarındakilerin veya ağır hastalığı olanların temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler valiler ve kaymakamlarca alınacak.