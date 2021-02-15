Bugün okullar var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 15 Şubat kar tatili olan iller..

Bugün okullar var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 15 Şubat kar tatili olan iller..

15 Şubat Pazartesi yüz yüze eğitime başlaması planlanan bazı okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Öğrenciler bugün okul var mı, tatil mi? sorusunu araştırıyor. İşte tatil olan iller..

Koronavirüs nedeniyle uzaktan devam eden eğitim hayatı için bazı okullarda yüz yüze devam edilmesi kararı alınmıştı. Ancak öğrenciler bu sefer de kar engeliyle karşılaştı.

Ara tatilin ardından yüz yüze eğitime gidemeden tatil ilan edilen illerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Öğrenciler, bugün okullar tatil mi? sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki tatil olan iller hangileri? İşte valiliklerin kararına göre okulların tatil olduğu iller..

BUGUN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının yurt genelinde etkili olması nedeniyle don ve buzlanma tehlikelerine karşı okula gidecek olan öğrenciler için kısa süreli kar tatili ilan edildi.

Ara tatilin ardından kademeli olacak açılmasına karar verilen okullar, yüz yüze eğitime başlayamadan tekrar aksamaya uğradı.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava şartları etkisini gösterirken, eğitimin uzaktan olarak devam edeceği aktarıldı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Bursa, Bolu, Düzce, Kastamonu, Yozgat, Kütahya, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Zonguldak gibi birçok il için açıklamalar peş peşe gelirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.