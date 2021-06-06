Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran Pazar 2021 yasak saatleri

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran Pazar 2021 yasak saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kaçta? İşte 6 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı, Haziran ayının tamamını kapsayan yeni normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı.

Genelgeyle birlikte daha önceleri hafta sonu tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan yasak sadece 1 güne indirildi ve saatinde esnemeye gidildi.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk Pazar gününde milyonlarca vatandaş, "Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran Pazar yasak saatleri...

6 HAZİRAN PAZAR (BUGÜN) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Haziran ayının tamamını kapsayan kademeli normalleşmenin ikinci etabında, sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

Bu sınırlamalar hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında yani pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.