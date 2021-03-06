Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart İstanbul'da yasak var mı, kalktı mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart İstanbul'da yasak var mı, kalktı mı?

Normalleşme adımlarının ardından ilk hafta sonu ile birlikte vatandaşlar bugün yasak var mı? sorusunu araştırıyor. Risk haritasına göre kısıtlamalar kaldırılan iller arasında İstanbul'da yasak var mı?

Aralık 2020'den beri devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları, belirlenen risk haritası dahilinde bazı illerde kaldırıldı.

4 risk grubuna ayrılan haritaya göre megakent İstanbul'un durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

6 Mart Cumartesi günü dışarı çıkacak olan vatandaşlar, bugün yasak var mı sorusunu araştırıyor.

Peki cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da bugün yasak var mı? İşte genelgeye göre detaylar..

6 MART CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek.

Alınan kararlara göre İstanbul ve İzmir'de Cumartesi günü saat 21.00'a kadar sokağa çıkmak serbest, Pazar günü ise yasak olurken; Ankara'da ise Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkmak yine 21.00'a kadar serbest olacak.

Ülke genelinde uygulanan 21.00 - 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde devam edecek.