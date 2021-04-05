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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 5 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de ne var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte, 5 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 08:44
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 5 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterenler ve gününü telvizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 5 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı haberimizde...

    5 NİSAN PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı (Özel Bölüm)
    22:30 Mavi Korku 2
    00:30 Hercai

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Aşk-ı Memnu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim Tatlı Yalanım
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı
    00:15 Seni Çok Bekledim

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dostumun Dünyası
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Baraj

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
    02:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Gölde Dehşet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Başkasının Parası
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 Küçük Kalpler
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 5 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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