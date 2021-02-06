Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Şubat 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Şubat 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

Televizyonda yayınlanacak olan programlar, dizi ve filmler an be an takip ediliyor. Medyanın gündemini takip edenler Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de Tv yayın akışları.

Koronavirüs sürecinde yasaklardan dolayı dışarı çıkamayan ve keyifli vakit geçirmek isteyenler severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı haberimizde...

6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

12:40 Kutup Macerası

15:15 Hercai

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister

KANAL D YAYIN AKIŞI



06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:30 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

23:45 Matrix

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun ev Kaderindir

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor 2021

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Don Kişot

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:20 Yedi Numara

08:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:00 Benim Adım Melek

17:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

KANAL 7 YAYIN AKIŞI