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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Şubat 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 6 Şubat 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 09:07
- Güncelleme : 06.02.2021 - 09:13
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de Tv yayın akışları.
Koronavirüs sürecinde yasaklardan dolayı dışarı çıkamayan ve keyifli vakit geçirmek isteyenler severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Şubat 2021 Cumartesi Tv yayın akışı haberimizde...
6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
10:00 Akıncı
-
12:40 Kutup Macerası
-
15:15 Hercai
-
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
-
20:00 Kim Milyoner Olmak ister
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:30 Sihirli Annem
-
08:15 Set Ekstra
-
08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Cumartesi
-
13:00 Arda'nın Mutfağı
-
14:00 Sadakatsiz
-
16:30 Hekimoğlu
-
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
-
23:45 Matrix
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:30 Medcezir
-
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
-
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
-
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
-
19:00 Star Haber
-
20:00 İBO Show
FOX YAYIN AKIŞI
-
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
-
12:15 Kamera Arkası
-
13:00 Sen Çal Kapımı
-
16:00 Son Yaz
-
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Sen Çal Kapımı
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:15 Oynat Bakalım
-
08:00 Çook Yaşa
-
09:45 Doğduğun ev Kaderindir
-
12:45 Süper 1 Takım
-
13:00 Survivor Panaroma
-
15:00 Süper 1 Takım
-
15:15 Kırmızı Oda
-
18:30 Süper 1 Takım
-
20:00 Survivor 2021
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
-
08:00 Don Kişot
-
10:00 Cumartesi Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:00 Alev Alev
-
17:00 Çocuktan Al Haberi
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
-
04:50 Işığın Prensesi
-
07:20 Yedi Numara
-
08:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
-
11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
-
13:00 Benim Adım Melek
-
17:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
20:00 Gönül Dağı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
-
06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
-
07:45 Yüce Dağ Başında
-
09:50 Nursaçan'la Sohbetler
-
11:20 Gündüz Gece
-
13:00 Tatlı Bela
-
14:40 Dünyanın Tadı
-
16:00 Masum
-
18:00 Hafta Sonu Haberleri
-
19:00 Yemin
-
21:15 Tatlı Bela
-
23:30 Üvey Anne