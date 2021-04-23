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    Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Cuma TV yayın akışı..

    23 Nisan'ı kısıtlamalar nedeniyle evde geçirecek olanlar televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte 23 Nisan TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 09:02
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    Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Cuma TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    23 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    23 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:20 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    14:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Dizi/Sinema
    17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18.40 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
    16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    07:50 Mesnevi'den Hikayeler
    08:10 Kuşlarla Yolculuk
    08:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
    09:35 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    14:30 Bugün 23 Nisan
    15:00 Acemi Anneler
    16:15 Mavera
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:25 Doğrusu Ne?
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Payitaht "Abdülhamid"
    23:45 Mavera

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor
    20:00 Kırmızı Oda

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Ferayi
    09:00 Elif Abla ile Afacanlar
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağ
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela

    Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Cuma TV yayın akışı.. #1

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