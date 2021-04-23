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- Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 09:02
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
23 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..
23 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Dizi/Sinema
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:50 Mesnevi'den Hikayeler
08:10 Kuşlarla Yolculuk
08:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
09:35 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:30 Bugün 23 Nisan
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht "Abdülhamid"
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor
20:00 Kırmızı Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Ferayi
09:00 Elif Abla ile Afacanlar
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağ
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela