Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Cuma TV yayın akışı..

23 Nisan'ı kısıtlamalar nedeniyle evde geçirecek olanlar televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte 23 Nisan TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

23 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

23 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Dizi/Sinema

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:50 Mesnevi'den Hikayeler

08:10 Kuşlarla Yolculuk

08:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

09:35 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:30 Bugün 23 Nisan

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht "Abdülhamid"

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor

20:00 Kırmızı Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Ferayi

09:00 Elif Abla ile Afacanlar

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağ

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela