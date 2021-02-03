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- Bugün televizyonda neler var? 3 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 3 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 09:21
- Güncelleme : 03.02.2021 - 10:25
Karantina nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde yapacağımız şeyler de sınırlı hale geldi. Televizyon karşısında geçirilen süre de uzadı.
Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, “Bugün televizyonda neler var?” sorusunun cevabını merak ediyor.
Sizin için 3 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışlarını araştırdık ve bugün hangi kanalda, hangi diziler, filmler, programlar var gibi sorularınızı yanıtladık…
İşte, 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
HANGİ KANALDA NE VAR, HANGİ DİZİ VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Çocuktan Al Haberi
-
07:30 Yeni Gelin
-
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
-
12:30 Adını Feriha Koydum
-
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Bücür
-
22:15 Çarşı Pazar
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 İnadına Aşk
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 Bay Yanlış
-
13:45 Temizlik Benim İşim
-
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Feride
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
-
04:30 Geniş Aile
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
-
13:15 Gerçeğin Peşinde
-
16:30 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 Sol Yanım
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:00 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Sadakatsiz
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı haberleri
-
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
-
13:00 Atv Gün Ortası
-
14:00 Beni Bırakma
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
05:55 Seksenler
-
07:05 Acemi Anneler
-
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:30 Kalk Gidelim
-
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
-
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
-
15:55 Acemi Anneler
-
17:15 Seksenler
-
19:00 Ana Haber
-
19:55 Doğrusu Ne?
-
20:00 Benim Adım Melek
TV 8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
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09:45 Survivor Panaramo
-
12:30 Süper 1 Takım
-
13:00 Doya Doya Moda
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17:15 Yerli Sinema
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20:00 Doğduğun Ev Kaderindir