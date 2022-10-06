İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü nedeniyle, "6 Ekim 2022 metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur ücretsiz mi?" sorusu gündeme getirildi.

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Okullar tatil edilmeyecek ancak çeştili törenlerle kutlamalar yapılacak ve öğrenciler bu etkinliklerde boy gösterecek.

Bunun dışında da 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşıma ücretli mi, ücretsiz mi olacak merak ediliyor.

Sabah işe ya da okula gitmek için evden çıkacak olanlar, "Bugün toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim 2022 metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur ücretsiz mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim 2022 metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur ücretsiz mi? İşte yanıtı...

6 Ekim 2022 metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur ücretsiz mi?

Her yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu vesilesiyle tüm toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor.

Konuyla ilgili olarak İETT’den yapılan açıklamada; ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri belirtildi.

Bu durumda İstanbulkart'a dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorları ile ulaşım ücretsiz olacak.