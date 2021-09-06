Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulun ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Bugün okulun ilk günü olması nedeniyle milyonlarca öğrenci ve velisi, ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi metrobüs, metro, otobüs bedava mı?'' sorularının yanıtını araştırıyor.

Milyonlarca öğrenci, 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlıyor. 1,5 yıl boyunca eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler için heyecan had safhada.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlanacak olmasının getirdiği heyecanın yanı sıra trafikte aksamaların önüne geçmek için bazı illerde okullara ulaşımda toplu taşıma kullanımı ücretsiz oldu.

Bu kapsamda öğrenci ve velileri okula dönüş için son hazırlıklarını tamamlarken, ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü metrobüs, metro, otobüs için ulaşım bedava mı?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte detaylar...

6 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Okullar, 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla haftanın 5 günü yüz yüze olacak şekilde açılıyor. İstanbul'da ise yaklaşık 3 milyon öğrenci bugün sınıflarına kavuşuyor.

Bu noktada İBB'den yapılan açıklamada, ''İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci yarın okula başlıyor. Eğitime başlayacak öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar dileriz. Trafikte oluşacak yoğunluk sebebiyle ulaşım hatlarındaki tüm seferleri artırıyoruz. 6.00- 14.00 arası da toplu taşıma ücretsiz olacak.'' ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında benzer açıklama Adana Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ''6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenci ve yanındaki velilere metro ve otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir.''

Bursa'da da tüm öğrencilere ulaşımlar ücretsiz olacak.

6 EYLÜL'DE KİMLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK?

6 Eylül'de eğitime başlayacak olan 2 milyonun üzerindeki öğrenci ve velileri ile 200 bine yakın öğretmen trafiğe dahil olacak.

18 bin servis aracına ek olarak özel araçlar da trafikte bulunacak. Bu durumun yaratacağı trafik problemlerinden kaçınmak adına 6 Eylül'de 06:00-14:00 arası tüm vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz olacak.

6 EYLÜL'DE HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Trafikteki özel araç yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 6 Eylül Pazartesi günü 06:00 ile 14:00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray gibi İETT'ye bağlı tüm araçlar ücretsiz olacak.