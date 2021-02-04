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- Bugün Tv’de neler var? 4 Şubat Perşembe TV yayın akışı...
Bugün Tv’de neler var? 4 Şubat Perşembe TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 11:17
4 Şubat Perşembe günü ekranlarda sevilen diziler ve programlar yayınlanacak. Birbirinden iddialı yapımların yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler 4 Şubat Perşembe akşamı hangi dizilerin, programların ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Peki, 4 Şubat Perşembe yani bugün hangi diziler ve filmler var? 4 Şubat 2021 ATV, FOX TV, TV8, Kanal D, Star TV, TRT1, Beyaz TV Yayın akışı haberimizde...
4 ŞUBAT PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı haberleri
-
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
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13:00 Atv Gün Ortası
-
14:00 Beni Bırakma
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 İnadına Aşk
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 Bay Yanlış
-
13:45 Temizlik Benim İşim
-
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Mucize Doktor
TV 8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
-
10:45 Survivor Panaramo
-
13:00 Doya Doya Moda
-
17:15 Yerli Sinema
-
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:00 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
-
04:30 Geniş Aile
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
-
13:15 Gerçeğin Peşinde
-
16:30 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 Akrep
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
05:55 Seksenler
-
07:05 Acemi Anneler
-
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
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09:30 Kalk Gidelim
-
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
-
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
-
15:55 Acemi Anneler
-
17:15 Seksenler
-
19:00 Ana Haber
-
19:55 Doğrusu Ne?
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20:00 Türk Sineması"Organize İşler"
BEYAZ TV YAYIN AKIŞI
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07:45 Beyaz Ana Haber
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08:45 Zengin Kız Fakir Oğlan
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11:15 Hayatta Her Şey Var
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13:15 Söylemezsem Olmaz
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15:30 Kurtlar Vadisi Pusu
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18:30 Beyaz Ana Haber
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19:30 6 Kişi Ölecek
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21:15 Diriliş Ertuğrul