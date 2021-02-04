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    Bugün Tv’de neler var? 4 Şubat Perşembe TV yayın akışı...

    ‘Bugün Tv’de ne var?’ sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İnsanlar farklı dizi, filmler ve programlar ile günün yorgunluğunu atıyor. Bugün Tv'de ne var? İşte, Tv yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 11:17
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    Bugün Tv’de neler var? 4 Şubat Perşembe TV yayın akışı...

    4 Şubat Perşembe günü ekranlarda sevilen diziler ve programlar yayınlanacak. Birbirinden iddialı yapımların yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler 4 Şubat Perşembe akşamı hangi dizilerin, programların ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Peki, 4 Şubat Perşembe yani bugün hangi diziler ve filmler var? 4 Şubat 2021 ATV, FOX TV, TV8, Kanal D, Star TV, TRT1, Beyaz TV  Yayın akışı haberimizde...

    Bugün Tv’de neler var? 4 Şubat Perşembe TV yayın akışı... #1

    4 ŞUBAT PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı haberleri

    • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    • 13:00 Atv Gün Ortası

    • 14:00 Beni Bırakma

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 Atv Ana Haber Bülteni

    • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 06:00 İnadına Aşk

    • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 Bay Yanlış

    • 13:45 Temizlik Benim İşim

    • 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    • 20:00 Mucize Doktor

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07:15 8'de Sağlık

    • 08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    • 10:45 Survivor Panaramo

    • 13:00 Doya Doya Moda

    • 17:15 Yerli Sinema

    • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Sihirli Annem

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 15:45 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    • 04:30 Geniş Aile

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    • 13:15 Gerçeğin Peşinde

    • 16:30 Söz

    • 18:30 Star Haber

    • 20:00 Akrep

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 05:55 Seksenler

    • 07:05 Acemi Anneler

    • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 09:30 Kalk Gidelim

    • 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

    • 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

    • 15:55 Acemi Anneler

    • 17:15 Seksenler

    • 19:00 Ana Haber

    • 19:55 Doğrusu Ne?

    • 20:00 Türk Sineması"Organize İşler"

    BEYAZ TV YAYIN AKIŞI

    • 07:45 Beyaz Ana Haber

    • 08:45 Zengin Kız Fakir Oğlan

    • 11:15 Hayatta Her Şey Var

    • 13:15 Söylemezsem Olmaz

    • 15:30 Kurtlar Vadisi Pusu

    • 18:30 Beyaz Ana Haber

    • 19:30 6 Kişi Ölecek

    • 21:15 Diriliş Ertuğrul

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