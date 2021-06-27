Bugün Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu yapılacak

ÖYSM tarafından düzenlenen, 2,6 milyon adayın katıldığı Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nın bugün ikinci ve üçüncü oturumu gerçekleşecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ve 2,6 milyon adayın başvurduğu Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleşti.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) bugün yapılacak.

EN AZ 0,5 HAM PUAN ŞARTI

2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan ile AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için de adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girerken, ilgili oturuma ait sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının yanlarında bulundurması gerekiyor.

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kabul edilmeyecek. Bu nedenle nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı T.C. kimlik kartını edinmeleri gerekiyor.