Bugünkü kabine toplantısında yerli aşı masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündeminde uzun süredir üzerinde uğraş verilen yerli korona aşısı var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak.

Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

AZERBAYCAN CEPHESİ

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar daele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

YERLİ AŞI

Kabinenin ana gündeminde ise koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.