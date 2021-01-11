Buket Aydın, ekranlara geri dönüyor

Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yepyeni bir programa hazırlanıyor.

Eski Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, ekranlara geri dönme kararı aldı.

Yeni bir sözleşmeye imza atan Aydın, Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ünlü sunucunun programının ismi ise "Buket Aydın ile Koltuk” olacak.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, “Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum” ifadesini kullandı.