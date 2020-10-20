Dolar
7.8834
0.0596%
Euro
9.3144
0.4193%
Altın
1899.91
-0.209%
Borsa
1208.81
0.2853%
G. Altın
481.976
-0.069%
Bitcoin
93800.12
1.135%
EXEN Coin
11.55
-0.01%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Buket Aydın, 'Mekanın sahibi geri geliyor' diyerek yeni projesini duyurdu

    Kanal D'deki görevinden istifa eden sunucu Buket Aydın, "Daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Mekanın sahibi geri geliyor" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 16:06
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 16:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Buket Aydın, 'Mekanın sahibi geri geliyor' diyerek yeni projesini duyurdu

    Buket Aydın, meslektaşlarının "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

    Buket Aydın, ilk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulundu.

    "MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR"

    Aydın, şunları kaydetti: "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı. Mekanın sahibi geri geliyor."

    Buket Aydın, Mekanın sahibi geri geliyor diyerek yeni projesini duyurdu #1

    Buket Aydın, Mekanın sahibi geri geliyor diyerek yeni projesini duyurdu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir