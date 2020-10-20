Buket Aydın, 'Mekanın sahibi geri geliyor' diyerek yeni projesini duyurdu

Kanal D'deki görevinden istifa eden sunucu Buket Aydın, "Daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Mekanın sahibi geri geliyor" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın, meslektaşlarının "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Buket Aydın, ilk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulundu.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR"

Aydın, şunları kaydetti: "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı. Mekanın sahibi geri geliyor."