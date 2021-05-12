Buket Aydın'dan Filistin paylaşımı

Ünlü sunucu Buket Aydın, Filistin'e yönelik İsrail saldırılarına, Necmeddin Erbakan'ın sözleriyle tepki gösterdi.

Dünyanın gözleri önünde terör estiren İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Katil israil ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı.

Zalimin zulmüne karşı Türk halkı sokaklara döküldü.

Kamuayunun tanıdık simalarının çoğu bu zulmün karşısında susmayı seçerken, ünlü sunucu Buket Aydın sessiz kalmadı.

"SESSİZ KALAN BU ZULMÜN ORTAĞIDIR"

Aydın, tepkisini sosyal medyadan, Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan merhum Necmeddin Erbakan'ın "8 milyonluk İsrail için, 1,5 milyar Müslüman ebabil bekliyorsa, ebabiller gelse İsrail'i değil bizi taşlar." sözleriyle gösterdi.

Ünlü sunucu, AksadaBaskınVar etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Çocuklara bile zulmediyorsunuz ; çocukları öldürüyorsunuz yerin dibine batın inşallah. Sessiz kalan bu zulmün ortağıdır." ifadelerine yer verdi.