Buket Kurt kimdir, ne yaptı? Sosyal medyadaki Buket Kurt olayı nedir?

Buket Kurt kimdir, ne yaptı? Sosyal medyadaki Buket Kurt olayı nedir?

Sosyal medya platformu Twitter'ın gündeminde yer alan Buket Kurt adlı kullanıcı, paylaştığı videolar nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Korku içerikli videolarla gündeme gelen Buket Kurt kimdir?

TikTok ve Instragramda paylaştığı videolar ile sosyal medyanın gündemine gelen Buket Kurt isimli kullanıcı, binlerce insanın eleştiri odağı oldu.

Çocukları korkutma amaçlı videolar çeken ve "Küçük kız" hitabıyla ürkütücü rollere bürünen Kurt, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Çektiği videoların toplum kurallarını ihlal ettiğini düşünen kullanıcılar, yoğun bir şekilde tepki göstererek şikayette bulundu.

Twitter'de en çok konuşulanlar arasında giren Buket Kurt hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte Buket Kurt olayına dair detaylar..

BUKET KURT OLAYI NEDİR?

Sahte adı olduğu iddia edilen Buket Kurt isimli kullanıcı TikTok'ta Buketkurt517 kullanıcı adıyla çektiği korku temalı videoların gündeme gelmesiyle, çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebilecek şekilde hareketler sergilediği ortaya çıktı.

Çocuklara dair senaryolar yazan ve oynayan kullanıcı, "küçük kız" diye seslendiği videoları, toplumda endişe yarattı.

280 bin civarında takipçisi bulunan Buket Kurt'un paylaştığı korku içerikli videoların zararlı olabileceği düşüncesiyle Buket Korkut'un hesabının kapatılması yönünde paylaşımlar yapıldı.

Videolarının altında gelen yorumlar ise, çocukların olumsuz etkilendiğini gözler önüne serdi.