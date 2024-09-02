Buket Özgünlü'nün MASAK raporu ortaya çıktı: Gelen bağışlarla at yarışı oynadı Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün gelen bağış paralarıyla at yarışı oynadığı MASAK raporuyla ortaya çıktı.

İHA

Başıboş sokak köpeklerini toplamak için çalışmalar sürerken, bu yasaya en çok karşı çıkan hayvan dernekleriydi. Onlardan biri de Yaşama Tutunan Patiler Derneği...

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıktı.

BAĞIŞLARLA AT YARIŞI OYNADI

Özgünlü'nün, Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleri de MASAK raporunda ifşa oldu.

Şanlıurfa’dan kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği usule aykırı olarak taşıdığı için yargılanan Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı.

YÜKSEK PARA TRANSFERLERİNİ AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN YAPTI

Ortaya çıkan MASAK raporunda, Özgünlü'nün, yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtildi.

Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi.

2023 YILINDA ANNESİNİN ÜZERİNE GAYRİMENKUL ALDI

Raporda, Yaşama Tutunan Patiler Derneği ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları, para transferleri ve ticari faaliyetlerine yer verildi. Özgünlü’nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı kaydedildi.

TÜM AİLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Tuğçe Soysal'ın denetim kurulu üyesi, diğer kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı olarak yer aldığı görüldü.

Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi.

Temmuz ayında Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri usule aykırı olarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özgünlü tutuklanmıştı.

12 MİLYON 414 LİRALIK SERVET

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)