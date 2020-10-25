Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, ABD'nin S-400 rahatsızlığının NATO kaynaklı değil, Türkiye'yi birgün rahatça bombalayamayacağından olduğunu söyledi.

Habertürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne programında, Türkiye ve dünya gündemine dair konular ele alındı.

Programın konuklarından Eski Sağlık ve Turizm Bakanı, dönemin ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı, S-400 savunma sisteminin alınmasına ABD'nin neden bu kadar tepki gösterdiğinin tek gib gerekçesi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'NİN AKLINDA TÜRKİYE'Yİ BOMBALAMAK VAR"

"S-400'leri bize bir saldırı olduğu halde kullanacağız. NATO üyesi olduğumuza göre bize olası bir saldırı, İran'dan ya da Rusya'dan gelir. ABD neden bu kadar endişe ediyor? 'Aslında bunları aldığınız iyi oldu. Düşmanımızı kendi silahıyla vuracaksınız' demesi lazımken, niye endişe ediyor? Demek ki aklında Türkiye'yi bombalamak yatıyor."

Bülent Akarcalı: ABD'nin aklında Türkiye'yi bombalamak var-Video

"İSTANBUL'UN BOMBALANMASINI TARTIŞTILAR"

"Peki bu ne zaman konuşuldu? 1970 ortalarında, Türkiye'de afyon üretiminin yasaklanmasını istediler. Süleyman Demirel, 'benim adı afyon olan şehrim var' yapamadığım dediği zaman, ABD Kongresi'nde gayet ciddi olarak İstanbul'un bombalanması tartışıldı."





"ABD'NİN AMACI, TÜRKİYE'Yİ KONTROL ALTINDA TUTMAK"

"ABD'nin S-400'ler konusundaki hassasiyeti, NATO çerçevesinde değil, birgün ABD kendisi askeri müdahalede bulunursa, Türkiye kendisini savunamasın diyedir. Yani ABD'nin amacı, Türkiye'yi hava savunma sisteminden eksik bırakarak kontrol altında tutmaktır. "





"ABD BİR KENTİMİZİ 'TESADÜFEN' VURABİLİR"

Bülent Akarcalı, programın devamında ABD'nin Türkiye'ni vurmasından endişe ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin bizi vurmasından endişe ediyorum. Nasıl vuruyor? Direkt değil tesadüfle.. 1992'de bir NATO tatbikatında bunu yaptı. ABD uçak gemisinden 2 füze ateşlendi. Onlarca denizcimiz öldü. Özür dilendi. (Hukukçu Ersan Şen de çuval hadisesini hatırlattı) Allah göstermesin, Akdeniz'deki bir şehrimizde kaza olarak iki tane füze geldi.. Daha önce bu yapıldığına göre, daha önce bu, senatosunda konuşulduğuna göre.."





"BİZ HİÇ MECLİS'TE 'ATİNA'YI VURALIM' DEMEDİK"

"Bugün TBMM'de 20 yıldır oradaydım, kalkıp da 'Bizim Atina'yı bombalamamız lazım diye bir laf çıktı mı bizim ağzımızdan. ABD nere, Türkiye nere.. Güya bizim ürettiğimiz afyon, ABD gençliğini zehirliyormuş.. ABD'nin kültüründe bu var."