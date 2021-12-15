Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Merkez Bankası'nın 'Türk doları' basması önerisinde bulundu. Akarcalı, "Ve densin ki, Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir." dedi.

Döviz kurlarının nasıl düşürüleceğiyle ilgili çeşitli öneriler ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak izleyenleri şaşkına çeviren bir öneri de Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'dan geldi.

Akarcalı, TV100 ekranlarında yayınlanan 'Çözüm' programına konuk oldu.

"MERKEZ BANKASI'YLA TÜRK DOLARI BASALIM"

Programda Erol Mütercimler ile ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunan Akarcalı, Merkez Bankası'nın Türk doları basabileceğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Akarcalı, "Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankası’yla." dedi.

Bülent Akarcalı: Türk doları basalım



"İSTEDİĞİNİZ ZAMAN AMERİKAN DOLARINI O GÜNKÜ KURDAN TÜRK LİRASINA ÇEVİREBİLİRSİNİZ"

Bülent Akarcalı sözlerini, "Ve densin ki, bu Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz” ifadeleriyle sonlandırdı.