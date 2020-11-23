Bülent Arınç: AK Parti'den neden istifa edeyim

Bülent Arınç, istifa iddialarına, "Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?" ifadeleriyle cevap verdi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın katıldığı bir yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Arınç, Kavala ve Demirtaş'ın tahliye edilebileceğini ifade etmişti.

Geniş bir kesimin büyük tepkisine neden olan bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez." ifadelerini kullandı ve Arınç'ın istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Tepkilerin hedefi olan Bülent Arınç, istifa iddialarına yanıt verdi.

"PARTİEN NEDEN İSTİFA EDEYİM"

Arınç kendisine sorulan"Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" sorusuna, "Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?" şeklinde cevap verdi.