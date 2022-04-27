Bülent Arınç, ayetlerle 'adalet' hatırlatması yaptı

Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'adalet' vurgulu paylaşımlar geldi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin görülen davada yargılanan isimlerden olan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Davanın diğer sanıklarına ise 18'er yıl hapis cezası verildi.

Yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın aldığı ceza muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

"Tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım"

Daha önce Osman Kavala'nın durumuyla ilgili katıldığı canlı yayında, "Onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Okuduklarımdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben hakim, savcı değilim. Ama ey hakim ve savcılar, kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla şüpheyle delil oluşturamazsınız. Ben 30 yıllık ceza avukatıyım, bu iddianameleri okuduğum zaman isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri diye.." ifadelerini kullanan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Kadir Gecesi nedeniyle peş peşe tweet'ler atan Arınç, adalet vurgusu yaptı.

Bülent Arınç'ın paylaşımları

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide/8)

Bir başka Ayet-i Kerime’de ise şöyle şöyle zikrediliyor: “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.” (Nahl/90)

Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca...

“Adl” sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

Öncelikle adil yargılanma hakkı..

Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.

Adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle..

Normatif hukuk kuralları da, inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin."