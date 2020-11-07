ABD'deki seçim yarışında hangi adayı desteklediği sorulan Bülent Arınç, tercihinin Biden olduğunu belirterek "Onun seçilmesi Türkiye için yeni bir şans" ifadelerini kullandı.

Amerika'da tartışmaların gölgesinde süren Başkanlık Seçimleri'nde 4. güne girildi...

Seçimlerin yansıması ise Türkiye'de de en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

Amerika'da olduğu kadar Türkiye'de de Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı seçilsin tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da, iki lider arasında seçimini yaptı.

Bülent Arınç konu ile ilgili Kanal 42’de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanlık seçimine dair görüşlerini açıklayan Arınç, şunları söyledi:

TRUMP RÜYASI BİTTİ

“Resmî olmayan sonuçlara göre Biden’ın kazanacağı çok açık belli. Tabii aralığı düşünürsek, ocağı düşünürsek, çok erken bir tarih; fakat Amerikan seçimlerinde bildiğiniz gibi ikinci seçmenler var. Seçici kurulun, yani delege sayısının önemi var. Onlarda da 270'i bulan kazanmış oluyor. E şu anda Biden, zaten bunu sağlamış durumda. Dolayısıyla artık herkes Trump’tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de, hâlâ ‘Trump’ diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti, gemi karaya oturdu. Trump dönemi, Amerika için kapandı.





BENİM TERCİHİM BIDEN

Trump, Başkan profiline hiç uyumayan insan. İkisi de böyle. İkisi de böyle diye seçime gitmekten vazgeçmeyeceğimize göre, bunların içinden en ehven olanı tercih etmek lazım. Benim tercihim Biden oldu.

Bülent Arınç: Benim tercihim Biden'ın seçilmesi VİDEO

BIDEN TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANS

Bu Biden’la geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu, başbakan yardımcısıyken. ‘Yani ilişkiler nasıl olur?’ derseniz, bugünkünden kötü olmaz. Bugünkünden mutlaka daha iyi olacak. Çünkü Amerika ile Türkiye’nin ilişkileri her zaman stratejiktir. Bu ilişkilerin iyi olması, sadece Amerika’ya bağlı değil. Bizim de dış politikamızın Amerika ile senkronize olması lazım.

Bu senkronizeyi, yani uyumlu olmayı sağlayabilirseniz, Biden’ın gelmesi Türkiye için bir şans da olabilir. O yüzden siz ne kadar iyi niyetle iki ülkenin çıkarlarını üst üste getirip kullanabilecek hale gelirseniz, Biden ile ilişkilerin çok daha Türkiye lehine olacağını düşünüyorum."

Bülent Arınç: Hala Trump rüyası görenler varsa, bilsinler ki o rüya bitti İZLE



