Korona günlerinde camilerden her gün dua ve salavat okunmasını değerlendiren Arınç, bunun İslam'da olmadığını savundu.

Koronavirüs nedeniyle insanların evlerinde kalmaya devam ettiği günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı bir karar aldı ve Türkiye genelinde tüm camilerde her gün dua ve salavatlar okunmaya başladı.

Günlerdir devam eden bu uygulamaya, Bülent Arınç'tan tepki geldi.

"BANA KALIRSA BU BİD'ATTIR"

Gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube konuğu olan Arınç, her gün camilerden duaların okunmasının insanları İslam'dan nefret ettirebileceği ihtimalini hatırlattı.

Arınç, "Her gün yatsı ezanı okunuyor, camide kimse yok. Cemaat de yok. Ama arkasından aziz kardeşim 15 dakika salavatlar, dualar... Yahu böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim. Her gün Mevlid-i Şerif gibi.. Ezanın arkasından öğlen de var böyle bir şey, daha kısa. İkindide de var daha kısa. Yani insanları nefret mi ettiriyoruz, yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Bana kalırsa bu bir bid'attır diyorum." şeklinde konuştu.

Bülent Arınç, camilerden her gün salavat okunmasını eleştirdi ViDEO