Konuk olduğu programda CHP'nin Baykal'ın laik ve Kemalist çizgisini bırakmasıyla oylarını artırdığını söyleyen Bülent Arınç, bunun devam edeceğini belirtti.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Kanal 42’de “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Arınç, CHP ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin laik ve Kemalist yapsını hedef alan Arınç, partiyi ilk olarak Ecevit üzerinden değerlendirerek, "Ecevit dine saygılı laik siyasetçiydi. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı." dedi.

Bülent Arınç: CHP'nin oyları artıyor, artacak VİDEO

"CHP BAYKAL ÇİZGİSİNDEN ÇIKTI OYLARI ARTTI"

CHP'nin son dönemlerde laik çizgiden ayrılmasıyla oylarını artırdığını vurgulayan Arınç, "CHP Kemalist, laikçi bir çizgide, özellikle Baykal çizgisi. Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları artıyor ve artacak öyle görüyorum ben.

"BAYKAL ÇOK ŞEDİT-KEMALİST-LAİK BİR KİŞİYDİ"

Ama Baykal çok şedit, çok Kemalist, çok laik bir kişiydi. Allah ona da şifalar versin, onun için de iyilikler dileyelim. O zaman böyle olmaz dedi, laiklik dediğiniz şey dine saygıdır, dini özgürlüklere saygıdır. Hatta o zamanlar konuşmalarıyla da halktan çok iyi şeyler aldı.

"BU ORTANIN SOLU LAFLARI ESKİDE KALDI"

Yani bu ortanın solu lafları falan eskide kaldı. Daha sonra, 80’den sonra parti kurmaya giderken artık Türkiye’de buna ihtiyacımız var dedi. Şimdi o zaman nezaket vardı. Eleştiri vardı, hem de çok şedit eleştiriler vardı. Ama hiç kimse sen ahlaksızsın, sen şerefsizsin, vay hain, vay satılmış bunların hiçbirisini konuşmazdı. Konuşamazdı. Bunu söyleyen insanları zaten hiç kimse tasvip etmezdi. Kürsüleri çok iyi kullanan hatipler vardı ve en fazla polemik yaparlardı.

"ŞİMDİ SİNİRLER NEFRETLER HAKİM"

Şimdi sinirler hakim, kamplaşmalar, nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz, siyasette siyasi dil olur. Siyasi dil, biraz diplomatik dildir. Yani nezaketi içinde taşır" ifadelerini kullandı.