Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra gereği neyse onu yapacağını açıkladı.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu.

Arınç, tutukluluğu devam eden Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri çok tartışılmıştı.

Arınç'ın açıklamalarına Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi olan MHP'den tepki gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ne diyeceği merak ediliyordu.

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Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden yaptığı canlı bağlantıda Bülent Arınç'a, isim vermeden cevap vermişti.

Arınç'a yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez.

"İSTİKAMETİMİZDE EN KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR"

Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaların ardından gözler Bülent Arınç'a çevrilmişti.

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BÜLENT ARINÇ: DÜNKÜ KONUŞMA BENİ ÇOK RENCİDE ETTİ

Gazeteci Murat Çelik ise bugün Twitter hesabından bir açıklama yaparak Bülent Arınç'la bu konu hakkında görüştüğünü söyledi.

Arınç, Çelik’e “Duygusal bir insan” olduğunu söyledi ve “Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı” ifadelerini kullandı.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANI ÇOK AĞIR BİR KONUŞMA YAPTI"

Arınç’ın görüşmede söylediklerini Twitter’dan paylaşan Çelik şu ifadeleri aktardı:

"Bülent Arınç ile telefonda görüştüm, açıklamaları şöyle:

Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil.

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"KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA GEREKEN NEYSE ONU YAPACAĞIM"



Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.

Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra, o konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu diyebilirim."