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    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüştü. Buluşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 22:09
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    Geçtiğimiz günlerde Eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunun gündemine oturdu.

    BBC Türkçe'ye röportaj veren Bülent Arınç, "AK Parti'de olacağım, Cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." ifadeleriyle üzerine gelenlere karşı gözdağı verdi.

    ERDOĞAN VE ARINÇ ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

    Arınç son olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili yazısına sert bir cevap vererek, Hakan'ı topa tuttu.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'la sürpriz bir görüşmeyle bir araya geldi.

    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüştü #1

    GÖRÜŞME BİR BUÇUK SAAT SÜRDÜ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti sonucu gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

    İkili arasındaki sürpriz görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldığı öğrenildi.

    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüştü #2

    Bülent Arınç'ın Ahmet Hakan'a verdiği cevabın tam metni

    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüştü #3

    Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'ı kızdıran yazısı

    Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüştü #4

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