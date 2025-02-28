Haber Merkezi

Türkiye'de dün tarihi anlar yaşandı.

Artık yeni bir dönem, "terörsüz Türkiye" dönemi başlıyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı'dan bir mesaj gönderdi ve gönderdiği mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

Dün yaşanan gelişmelerin akabinde, değerlendirmeler de sürüyor.

Bu değerlendirmelerden birisini Erbil Forumu'nda konuşan TBMM Eski Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç yaptı.

Bülent Arınç'ın açıklamalarında, "Bunun arkasında büyük gelişmeler beklemek boş" sözleri dikkati çekti.

"KENDİMİZİ FAZLA ŞEYLERE ODAKLAYARAK, BÜYÜK GELİŞMELER BEKLEMEK BOŞ"

Bülent Arınç açıklamasında, "DEM'lilerle yaptığımız görüşmelerde de öncelikle bu yerine gelsin, ondan sonra bir barış ortamı içerisinde her şey konuşulabilir.

Yani siz bunlar olacak mı diyorsanız, bunlar olmayacak da diyebilirim, bu konuda hiçbir görüş ortada yoktur da diyebilirim.

Kendimizi çok fazla şeylere odaklayarak, bunun arkasından çok büyük gelişmeleri beklemek herhalde boş. Önce şunu bir görelim icap var kabul daha yok göreceğiz bakalım." dedi.

Bülent Arınç açıklamasının devamında şöyle dedi:

"YENİ BİR ŞEY DUYMADIM"

Şahsen Sayın Bahçeli’nin açıklamaları karşısında şaşırdım. Partisi de şaşırmıştır. Öcalan’dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Bu bir talimat, ancak yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı. Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım.

"SİLAHLARI BIRAKACAKSINIZ, BU BİR TALİMAT"

Şimdi burada da var, altını çizerek baktım. Yani Öcalan'ın çağrısı da bu örgütü kuran, meydana getiren bütün eylemlerinden sorumlu olan 1999'dan beri de Türkiye'de İmralı'da yüksek güvenlikli cezaevinde kalan bir insan ancak bunu yazabilirdi. Diyor ki; 'zamanında yaptığımız talepler artık zamansızdır'.



Bunların vakti geçmiştir. Demokratik bir toplum ortaya çıkarsa, ki çıktı şunlar şunlar da yapıldı. Bundan sonra bu mesele Cumhuriyet içerisinde, demokrasiyle bitecektir.



'Size düşen görev, sizi kuran ben olduğuma göre örgütü hemen kongrenizi toplayıp lağvedeceksiniz, silahlarınızı bırakacaksınız.' Bir emir bu, bir talimat yerine getirmek veya bunu olumlu karşılamak örgütün vereceği kararı yapacağı işe bağlı.



Bunu bekleyeceğiz. Henüz onlardan geçmişte bireysel olarak yaptıkları açıklamaların dışında bugün yeni bir şey duymadım. Kaldı ki onları etki eden başka unsurların da olumlu görüşlerini onlara bildirmeleri ve telkin etmeleri lazım.