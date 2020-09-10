Bülent Arınç, koronavirüse yakalandı

TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de yeniden etkisini göstermeye başladı.

EŞİYLE BİRLİKTE KORONAYA YAKALANDI

Virüse yakalanan son isim ise TBMM eski başkanı Bülent Arınç oldu.

Twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bülent Arınç, eşiyle birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve ikisinin de pozitif olduğunu bildirdi.

Bülent Arınç, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.

SAĞLIK DURUMUMUZ ŞU AN İYİ

Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir.

TEDAVİ EVDE DEVAM EDECEK

Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var.

Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." dedi.