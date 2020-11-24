Bülent Arınç neden istifa etti? Bülent Arınç ne dedi, görevi neydi?

Bülent Arınç neden istifa etti? Bülent Arınç ne dedi, görevi neydi?

Son günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle siyaset gündeminden düşmeyen Bülent Arınç, istifa ettiğini duyurdu. Bülent Arınç'ın tartışma yaratan sözleri neydi, neden istifa etti..

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda gündemi sarsan Bülent Arınç istifa ettiğini açıkladı.

Bazı kullanıcılar ise Bülent Arınç kimdir ve kaç yaşında gibi araştırmalar yaparken Bülent Arınç'ın AK Parti'de görevi neydi ve üyelikten de mi istifa etti gibi araştırmalar sürüyor.

Peki Bülent Arınç neden istifa etti ve ne zaman istifa etti? İşte tüm detaylar...

BÜLENT ARINÇ İSTİFA MI ETTİ?

Televizyon ekranların sarf ettiği sözlerden sonra Erdoğan'ın kendisiyle ilgili açıklamalarını sert bulan Arınç kendisiyle görüşeceğini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini duyurdu.

Arınç yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza illetim ve kendileri de bunu uygun gördüler." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ HANGİ GÖREVİ YAPMAKTAYDI?

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı.

Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu.

Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü.

Son olarak Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Selahattin Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."