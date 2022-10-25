Bülent Arınç, oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına tepki gösterdi

AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın İyi Parti'ye geçeceği iddialarını babası Bülent Arınç, yalanladı.

2023 yılında yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmışken partilerde hareketlilik sürüyor.

İlk olarak Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'da milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye katılacak.

Partiler arasında milletvekili transferi sürerken kulisleri hareketlendirecek yeni bir iddia geldi.

Kamuoyunda eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Arınç'ın oğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'in İyi Parti'ye katılacağı konuşuldu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise, oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın AK Parti'den istifa edeceğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

"İnandığım istikamette yürümekten vazgeçmedim"

"Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın." diyen Bülent Arınç, "Ben ömrünü ve siyasetini hep aynı çizgi üzerinde yaşamış ve yürütmüş bir insanım. Ve hayatım boyunca da bedeli her ne olursa olsun inandığım doğruları söylemekten ve inandığım istikamette yürümekten ve dahi yaşamaktan asla ailem ile birlikte vazgeçmedim, vazgeçmedik. Herkesin dengeler dediği süreçlerde bile benim tek denge noktam, doğru olan, hakkaniyetli olan ve adaletli olandı." dedi.

Kendisinin AK Parti kurucularından olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu aktaran Arınç şöyle devam etti:

"Ben bu partinin kumuyum sel gider, kum kalır kimse unutmasın"

"AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatlar olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir."

"Amentümüz, yerimiz, partimiz bellidir."



Arınç, Dare Medya'ya yaptığı açıklamada, "Daha geçen hafta Ordu'da görevliydi bu haftada sanırım Edirne'de olacak. Her hafta sonu teşkilatlarla beraber çalışıyor. Oğlum iyi eğitim almış, profesyonel iş yaşamından siyasete davet edilmiş bu ülkeye sevdalı genç bir politikacı. Benim onu savunmam söz konusu olamaz lakin, o da görüyor, teşkilatlarda çalışıyor, insanlarla STK'lar ile görüşüyor ve özgüven ile denge hesabı yapmadan inandığı doğruları söylüyor diye hemen art niyetli birileri tarafından istifa edilecekler içerisine yazılacak, oradan benimle ilgili senaryolar üretecekler. Yok öyle yağma. Biz iki de bir de birilerinin "Oku Bakalım Amentü'yü biliyor musun?" diyeceği insanlar değiliz. Sabrın da bir noktası var. Bizim Amentümüz, yerimiz, partimiz memleketimiz yurdumuz duruşumuz bellidir. Benim aileme kattığım en büyük değer ve yarınlarıma bırakacağım en büyük miras budur." diye konuştu.

Mücahit Arınç da iddiaları reddetti

Mücahit Arınç da İyi Parti ve DEVA'ya geçmeyeceğini açıkladı. Sıkıntılar olduğunu belirten Mücahit Arınç, "Kimse iktidar partisinden kolay istifa etmez." dedi.