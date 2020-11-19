Bülent Arınç, Osman Kavala'nın tutukluluk haliyle ilgili sorulan soruya, "Osman Kavala tahliye edilmeli, tutuklu kalmasına hayret ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukta reform yapılacağını açıklamasının ardından gözler 3 yıldır tutuklu olan Osman Kavala'ya çevrildi.

Adalet Bakanlığı'nın Kavala'nın dosyasını yeniden ele alacağı gündeme geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Bülent Arınç'tan geldi.

HaberTürk canlı yayınında konuşan Arınç, Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ettiğini ve davada hızla tahliye kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

"ADAM 2017'DEN BERİ TUTUKLU"

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in sorusunu yanıtlayan Bülent Arınç, şunları söyledi:

"Kavala hakkındaki iddialar, yeni iddianame haline geldi. Adam 2017'den beri, 3,5 yıldır tutuklu. Bazı iddianameleri getiriyorlar, ben okudum.

"HAYRET EDİYORUM, TAHLİYE EDİLMELİ"

Onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Okuduklarımdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben hakim, savcı değilim. Ama ey hakim ve savcılar, kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla şüpheyle delil oluşturamazsınız. Ben 30 yıllık ceza avukatıyım, bu iddianameleri okuduğum zaman isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri diye.."

Bülent Arınç: Osman Kavala tahliye edilmeli VİDEO