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    Bülent Arınç: Seçimler için önümü göremiyorum

    Bülent Arınç: Seçimler için önümü göremiyorum

    Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Bülent Arınç, seçimlerle ilgili sorulan bir soruya karamsar cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 08:01
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:32
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    Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, İngiliz BBC'ye konuk oldu.

    Türkiye ile ilgili sorulara yanıt veren Arınç, burada gündemle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

    Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçimler için de konuşan Arınç, olası bir seçim ihtimaline ilişkin sorulan soruya, net cevap vermekten kaçındı.

    "BUGÜN GÖREMİYORUM"

    "Bugün seçim olsa ne olur, öngörünüz nedir?" sorusuna Arınç "Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı. Eskiden pencereden baktığım zaman 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasını görebiliyordum.

    "AMA AK PARTİ'NİN BAŞARILI OLMASINI iSTİYORUM"

    Bugün göremiyorum. Siz görebiliyorsanız bana da söyleyin. Şu anda göremiyorum ama ben AK Parti'nin başarılı olmasını istiyorum, başarılı olacağına inanıyorum." ifadeleriyle cevap verdi.

    Bülent Arınç: Seçimler için önümü göremiyorum #1

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