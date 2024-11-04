Bülent Arınç: Sosyal medyada bana FETÖ'cü diyerek hakaret ediyorlar

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TBMM Eski Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.

Arınç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuştu.

Sosyal medyada kendisine yönelik 'FETÖ'cü' dendiğini söyleyen Arınç, böyle bir insan olmadığını söyledi.

"SOSYAL MEDYAYA BAKARSAN BANA FETÖ'CÜ DİYORLAR"

Kendisine 'FETÖ'cü' diyenleri Allah'a havale ettiğini belirten Arınç, "Ben o şekilde konuşan bir insan değilim, o yüzden de bugün ‘geberdi’ ya da ‘leşi şöyle olsun böyle olsun’ gibi cümleler de kurmayacağım. Ben onun hakkındaki kanaatimi 15 Temmuz’u ‘hain darbe girişimi’ olarak nitelendirerek söyledim. FETÖ'nün 15 Temmuz ile bağlantısını ben kabul ediyorum zaten." dedi.

Sözlerine devam eden Arınç, daha sonra FETÖ elebaşıyla fotoğrafları olan isimlere göndermede bulundu.

"BARIŞ OLACAKSA KHK MAĞDURLARINA DA BAKMAK LAZIM"

Arınç, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları olan isimler olmasına rağmen kendisine FETÖ'cü denmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Arınç, "Bu adamla fotoğraf çektiren bu kadar siyasetçi varken tek karesi olmayan bana FETÖ’cü diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Arınç son olarak, Türkiye'de topyekün bir barış olacaksa KHK mağdurlarına bakılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"GÜLEN GEBERDİ YA DA LEŞİ ŞÖYLE OLSUN BÖYLE OLSUN GİBİ CÜMLELER KURMAYACAĞIM"

"Ülkede topyekün barış olacaksa KHK mağdurlarına da bakmak lazım.” diyen Arınç'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Sosyal medyaya bakarsan herkes bana bazen de hakaret ederek “FETÖ'cü” diyor. Bana hakaret edenleri Allah’a havale ediyorum. Fetullah Gülen geberdi’ ya da ‘leşi şöyle olsun böyle olsun gibi cümleler de kurmayacağım Ben onun hakkındaki kanaatimi 15 Temmuz’u ‘hain darbe girişimi’ olarak nitelendirerek söyledim. FETÖ'nün 15 Temmuz ile bağlantısını ben kabul ediyorum zaten.

"TEK KARESİ OLMAYAN BANA FETÖ'CÜ DİYEMEZSİNİZ"