Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın 'CHP'nin oyları artacak' şeklindeki ifadelerini, 'Gerçeği Bülent Arınç da görüyor' şeklinde yorumladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İki lider görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunurken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI SORULDU

Kemal Kılıçdaroğlu'na, Bülent Arınç'ın CHP'nin oylarının arttığı ve artacağı yönündeki açıklamaları da soruldu.

Bir gazeteci söz alarak, "Bülent Arınç, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin oylarının arttığını söyledi. Artmasının sebebi olarak da laik ve Kemalist çizginden uzaklaştığınızı söyledi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

"GERÇEĞİ BÜLENT ARINÇ DA GÖRÜYOR, MUTLUYUZ"

Kılıçdaroğlu "Sayın Arınç'ın CHP'nin oyları artacak önümüzdeki süreç içinde diye bir ifadede bulunması, güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği Sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz." sözleriyle cevap verdi.

Bülent Arınç'ın açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu VİDEO

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Kanal 42’de “Yaşayan Hafıza” programına konuk olmuş ve CHP'nin son dönemlerde laik çizgiden ayrılmasıyla oylarını artırdığını vurgulamıştı.

Arınç, "CHP; Kemalist, laikçi bir çizgide, özellikle Baykal çizgisi. Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları artıyor ve artacak öyle görüyorum ben." demişti.

Bülent Arınç: CHP'nin oyları artıyor, artacak VİDEO

Bülent Arınç: CHP'nin oyları artıyor, artacak