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    Bülent Arınç'ın ağabeyi hayatını kaybetti

    Bülent Arınç'ın ağabeyi hayatını kaybetti

    TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç’ın ağabeyi Kutlay Arınç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 03:29
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 03:59
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    22. Dönem TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın acı günü...

    Bülent Arınç’ın Manisa’da yaşayan ağabeyi Dr. Kutlay Arınç hayatını kaybetti.

    Bülent Arınç’ın ağabeyi Kutlay Arınç bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bülent Arınç, 2016 yılında büyük ağabeyi Yıldıray Arınç'ı kaybetmişti.

    Arınç’ın ağabeyinin vefat haberini, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik duyurdu.

    Başkan Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

    Cenaze namazı bugün kılınacak

    "TBMM Başkanımız Bülent Arınç'ın ağabeyi Kutlay Arınç tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Arınç ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Cenazesi 9 Ekim Pazar ikindi namazına müteakip Hatuniye Camiinden kaldırılacaktır."

    Bülent Arınç ın ağabeyi hayatını kaybetti #1


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