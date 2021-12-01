Bülent Arınç'ın Ahmet Hakan'a verdiği cevabın tam metni

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde siyasi kariyeri olduğunu söyleyen Ahmet Hakan'a çok sert ifadelerle cevap verdi. Ahmet Hakan'ın yarın, bu sözlere cevap vermesi bekleniyor.

Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın köşe yazısına cevap verdi.

"Muhatabına" notuyla 1 sayfalık uzun bir metin paylaşan Bülent Arınç, "Bak aslanım" diyerek başladığı metinde, Ahmet Hakan'a ince ince laf dokundurdu.

İşte Bülent Arınç'ın cevabının tam metni;

"Bak aslanım! Sen Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda talebeydin. Ben Erbakan Hocamın Manisa İl Başkanıydım. Sen belki daha üniversitede bile değildin. Ben Refah Partisi için DGM'de yargılanıyordum.

Sen Kanal 7'deydin; başka bir adamdın. Ben senin her akşam ısrarla programına davet ettiğin Refah Partisi Manisa Milletvekiliydim; sonra da Grup Başkanvekili oldum. Sen yine Kanal 7'deyken, bizler ise AK Parti'yi kurduk ve iktidara taşdık. Ben de AK Parti'nin ilk TBMM Başkanı oldum.

RÜZGARA GÖRE SAVRULDUN

Sonra sen bazı varoluşsal sancılar çektin, dönüşüm geçirdin. İnsanların fikirleri değişir ve dönüşür; bunu yadırgamam. Sen dönüştüğün zamanlarda ben Başbakan Yardımcısıydım. Sonra sen dönüşmekten birkaç adım öteye geçtin, dalından kopan yaprak misali rüzgara göre savruldun... Nazım Hikmet'in dediği gibi 'Günde on kaat, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve üç yüz papellik rahat için...' güzel günlerini satım.

MÜFTÜ BABANIN KEMİKLERİNİ SIZLATTIN

Ben siyaseti zirvede bıraktım. Sen ise yaşadığın savrulma sonucu tüm değerler bütününü kaybederek merhum müftü babanın dahi kemiklerini sızlattın. Öyle ki seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum.

HÜRRİYET'İ BULVAR GAZETESİ HALİNE GETİRDİN

Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini, tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Eğer siyasi varlığımı sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na borçlu olduğumu ve yukarıda yazdıklarımın gerçek olmadığını düşünüyorsan 40 yıllık dava arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a artık kabul gördüğün uçakta bizzat kendin sor.

WHATSAPP'TAN TALİMAT VERENLER ÜZERİNDEN..

Eğer olur da bu soruyu sormanın senin haddini aşacağını düşünüyorsan, sorunu -sen dahil olmak üzere-yöneticiliğini yaptığın gazetenin birçok çalışanına WhatsApp'tan talimat verenler üzerinden sor!

SENİN TEK DERDİN..

Bir önceki yazında da benim tek derdimin 'dikkate alınmak' olduğunu söylemiştin. Bugün dahi her cümlesi ve konuşması gündemi belirleyen birinin böyle bir derdi olabilir mi? Asıl senin tek derdinin muhatap alınmak olduğu çok aşikar.

Bugüne kadar aile fertlerimi teker teker hedef alan ve kişilik haklarıma saldıran muhtelif hadsizliklerin karşısında sükût ettim. Beni samimiyetle eleştiren herkese saygı duyarım ama sen istihza ediyor; hakaret etmek istiyorsun. Bu hadsizliklerine son vermen için başkaları gibi kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun gözü önünde seni ilk ve son kez muhatap alıyor ve uyarıyorum.

ENTEL MAGANDA

Sonsöz: Ne zaman Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısını dinlesem seni anımsarım."