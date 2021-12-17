Bülent Arınç'ın asgari ücret değerlendirmesi

Bülent Arınç, dün açıklanan 4 bin 253 TL'lik yeni asgari ücret miktarının tatmin edici ve çalışanların enflasyona ezdirilmediği olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

2022'ye günler kala Türkiye'de milyonları yakından ilgilendiren yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarı belli oldu.

Devlet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyon zam miktarını belirledi.

Kararı duyurmak üzere kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de uygulanacak asgari ücretin yüzde 50,4 zamla 4 bin 253 TL olacağını duyurdu.

Erdoğan'ın enflasyonun çok üzerinde bir asgari ücret açıklaması, toplumda memnuniyet yarattı.

Birçok siyasi gibi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da konuya ilişkin değerlendirme yaptı.

"MÜSPET BİR GELİŞMEDİR"

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belirlenen asgari ücret ile çalışanların enflasyona ezdirilmemesinin olumlu olduğunu söyledi.

Arınç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün açıklanan tatmin edici orandaki zam ile asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gayreti toplumun ekseriyeti tarafından takdir gören müspet bir gelişmedir.





"KARAR ALICILAR DURUŞLARINDAN TAVİZ VERMEMELİ"

Karar alıcılar, açıklanan bu meblağın enflasyon, yüksek döviz kuru ve manipülatif hareketler karşısında değerini yitirmemesi ve bir sonraki zam görüşmelerine kadar alım gücünün korunması için kararlı duruşlarından taviz vermemelidir.

Aynı düzenleme kapsamında işverenimiz için atılan adımların, işverenimizin istihdama sağladığı katkıyı akamete uğratmayacak şekilde genişletilebileceğini düşünüyor; konunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum."