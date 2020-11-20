Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş çıkışı olay oldu

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın hikaye kitabını okuduktan sonra çok etkilendiğini söyledi ve herkese tavsiye etti. Bu sözlerin ardından tartışmalar alevlendi.

Bülent Arınç, Habertürk'te katıldığı canlı yayında çok konuşulan açıklamalar yaptı.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini savunan Arınç, Selahattin Demirtaş ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

DEMİRTAŞ'IN KİTABINDAN ÇOK ETKİLENDİM, TAHLİYE OLABİLİR

Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." dedi.

Bu sözler muhalif kesim tarafından alkışlarla karşılanırken bazı AK Partililer ve MHP'liler oldukça kızdı.

Bülent Arınç ile uzun zamandır arasının bozuk olduğu Melih Gökçek de bu isimlerden biri oldu.

SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN

Twitter hesabından Arınç'a seslenen Gökçek, "Bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin.

Yasin Börü'nün katillerine alkış tutan adama sen nasıl alkış tutarsın? Adamı masum ilan edersin?" dedi.

Melih Gökçek'in Bülent Arınç'a baktığı anların görüntüleri VİDEO