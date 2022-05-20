Bülent Arınç'tan 19 Mayıs eleştirisi: Gençler kaygılı

Bülent Arınç, ekonomi ve adalet sisteminden dolayı Türkiye'deki gençlerin artık karamsar olduğunu belirtti.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, hükümete yönelik yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor.

Arınç son olarak ise, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ‘gençler’ üzerinden eleştirilerde bulundu.

Gençlerin adalet ve kamu kurumlarına güvenlerinin sarsıldığını gözlemlediğini ifade eden Arınç, “Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir” dedi.

"Gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretilmeli"

"Gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır. Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir" diyen Arınç, "ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretilmesi" çağrısında bulundu.

"Son dönemde görüştüğüm birçok gencimiz benzer kaygılardan muzdarip"

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorum. Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim.

Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir.





"Gençlerimiz, farklı coğrafyaların sahip olduğu imkanlara kolaylıkla erişebilmeli"

Türkiye, evlatlarına gelecekte kavuşacakları muhtemel bir refah vaat etmeyi terk etmeli ve ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretmelidir.

Dünyanın küreselleşerek küçüldüğü ve her an her yerden haberdar olabildiğimiz bu dönemde gençlerimiz farklı coğrafyalarda yaşayan çağdaşlarının sahip olduğu her imkâna kolaylıkla erişebilmelidir.

'Beyin göçünü engelleme ve güven tesisi' vurgusu

Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir. Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir.

Hepsinden önemlisi gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır. Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir.

Bu ortamı tesis etmek bizlerin ülkemizi müreffeh bir medeniyet seviyesine eriştirmede en büyük dayanağımız olan gençlerimize borcumuzdur.”