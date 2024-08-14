Bülent Arınç'tan 23.yıl mesajı: Düştüğümüz yerden kalkacağız AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bülent Arınç, "Değişim gerçekleşecektir. Yaralar pansuman edilecek, kangren olan uzuvlar kesilip atılacaktır" dedi.

Haber Merkezi

AK Parti’nin kuruluşunun 23. yıl etkinlikleri AK Parti Genel Merkezi koordinasyonunda yurt çapında devam ediyor.

Birçok siyasetçi kuruluş yıldönümü için mesajlar yayınlıyor.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç, partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Mesajına AK Parti’nin kuruluş felsefesi ve kurulduğu dönemki hissettikleri duyguları açıklayarak başlayan Arınç, parti için hizmet edenlere teşekkürlerini sundu.

Geride bırakılan senelerde AK Parti iktidarları tarafından hayata geçirilen reformların altını çizdiği mesajın son kısmında ise muhasebe yapan Arınç, "Bugün geldiğimiz noktada, bir takım sıkıntılarımız var. Bazı konularda başarısız olduğumuzu da itiraf etmeliyiz. Bu yüzden milletimiz farklı taleplerde bulunuyor. Son seçim sonuçları da bunu kanıtlamaktadır." diyerek özeleştiride bulundu.

PARTİ TABANINA MESAJ

Siyasi faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği birçok gezi ve ziyaretlerle sürdürdüğünü belirten Arınç bu gezilerdeki izlenimlerini şu sözlerle aktardı

Bu talebe doğru cevap verebilecek yegane parti yine AK Parti’dir. Adaleti, refahı ve kalkınmayı tekrar ancak biz sağlayabiliriz. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığım gezilerde vatandaşlarımızda bu konuya dair bir karamsarlık görüyorum.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALKACAĞIZ"

Bu karamsarlığa karşı rağmen kendisinin ümitli olduğunu belirten Arınç, değişim için kongreyi işaret etti.

Arınç, "Değişim gerçekleşecektir. Yaralar pansuman edilecek, kangren olan uzuvlar kesilip atılacaktır. AK Parti’nin kutlu yürüyüşü devam edecek, bu tekerlek tümsekte kalmayacaktır. Önümüzdeki kongre yeniden ayağa kalkmanın müjdecisi olacaktır" dedi.

KÜSKÜNLERE DE MESAJ GÖNDERDİ

"Bu davaya gönül vermiş herkesi de tüm kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakarak bu değişimi hep beraber gerçekleştirmek için bu çatı altına davet ediyorum." diyen Arınç mesajını AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın özelinde tüm AK Partilileri selamlayarak bitirdi.

"BU DAVANIN KURUCU BİR FERDİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Bülent Arınç açıklamalarının tamamında şunları söyledi:

AK Parti, sistem tarafından dışlanmış Anadolu insanının bir inanmışlar ordusu vücuda getirerek iktidara yürüyüşünün hikâyesi olarak başladı. AK Parti’mizin ilk nüvesi olan Erdemliler Hareketi, aziz milletimizin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı ortaya koyduğu bir mutabakat zeminiydi. Bugünkü yapay ittifaklara nazaran aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelemizden sonra ortaya koyduğu en büyük, en doğal ittifak oluşumuydu.



Anadolu’nun ve Anadolu insanın statükoya başkaldırısı olarak başlayan bu davanın kurucu bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. AK Parti’mizin karşılaştığı tüm zorluklarda inanç ve azimle yanında duranlardan ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaşayanlara şükranlarımı sunuyorum.

"CESUR ADIMLAR ATTIK"

AK Parti’nin en büyük başarısı tüm reformları milletimizden güç alarak hayata geçirmesiydi. “Millet için, milletle beraber” siyaset üreten AK Parti, her girdiği seçimden daha da güçlenerek çıktı. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla 3Y ile mücadelede başarıya ulaştık. AB üyelik sürecinde çokça yol kat ettik. Ülkemize bürokrasi ve mevzuatlar bağlamında rahat bir nefes aldırdık. Toplumsal çatışmayı körükleyen etnik, siyasi ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için tarihimizde eşi benzeri olmayan cesur adımlar attık.

"REFAHI VE KALKINMAYI ANCAK BİZ SAĞLAYABİLİRİZ"

Bugün geldiğimiz noktada, bir takım sıkıntılarımız var. Bazı konularda başarısız olduğumuzu da itiraf etmeliyiz. Bu yüzden milletimiz farklı taleplerde bulunuyor. Son seçim sonuçları da bunu kanıtlamaktadır. Bu talebe doğru cevap verebilecek yegâne parti yine AK Parti’dir. Adaleti, refahı ve kalkınmayı tekrar ancak biz sağlayabiliriz. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığım gezilerde vatandaşlarımızda bu konuya dair bir karamsarlık görüyorum.



Bir televizyon kanalında benzer bir soru üzerine “Bugün de düştüğümüz yerden kalkacağız. Sıkıntılardan kurtulacağız.” demiş yurdun dört bir yanından teşekkür, tebrik telefonlarını almıştım.

"TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"