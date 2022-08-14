Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.393
0.01%
BTXN Coin
6.48
-5.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

    Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

    AK Parti’nin 21. kuruluş yıl dönümünde eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü temelde mevcut" mesajını paylaştı. 
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    AK Parti, bugün 21'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

    Partinin kuruluşuna özel program ise yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

    AK Parti'ye gönül vermiş isimlerden paylaşımlar peş peşe gelirken, bunlardan biri de eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç oldu.

    İktidara yönelik zaman zaman yaptığı eleştirilerle adından söz ettiren Arınç, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

    "AK Parti milletimizin umudu olmuştur"

    Arınç paylaşımına Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin fotoğrafını ekleyerek şu notu düştü:

    "Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur.

    Bülent Arınç tan AK Parti nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım #1

    "Yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü temelimizde mevcuttur"

    21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

    Bülent Arınç tan AK Parti nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım #2


    İlginizi Çekebilir

    Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü
    Teknoloji

    Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü

    Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım
    Medya

    Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir