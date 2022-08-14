Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

AK Parti’nin 21. kuruluş yıl dönümünde eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü temelde mevcut" mesajını paylaştı.

AK Parti, bugün 21'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Partinin kuruluşuna özel program ise yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

AK Parti'ye gönül vermiş isimlerden paylaşımlar peş peşe gelirken, bunlardan biri de eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç oldu.

İktidara yönelik zaman zaman yaptığı eleştirilerle adından söz ettiren Arınç, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"AK Parti milletimizin umudu olmuştur"

Arınç paylaşımına Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin fotoğrafını ekleyerek şu notu düştü:

"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur.





"Yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü temelimizde mevcuttur"

21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."