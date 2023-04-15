Bülent Arınç'tan AK Parti'den ayrılanlara tepki: Yüzde 1'leri bile bulamadınız AK Parti'den ayrılıp yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren Bülent Arınç, "Gittiniz de ne oldu yüzde 1'leri bile bulamadınız" ifadelerini kullandı.

İHA

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs'a hazırlanıyor...

Partiler çalışmalarını sürdürürken geçmiş yıllarda siyaset sahnesinde bulunan bazı isimler de yaptıkları açıklamalarla kamuoyunda ses getiriyor.

Bu isimlerden biri de 22. Dönem TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç...

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni’ Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Arınç aday tanıtım toplantısına katıldı

Törene oğlu da Manisa’dan milletvekili adayı olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın il başkanları, AK Parti’li belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden de zaferle çıkacaklarını söyledi.

Babacan ve Davutoğlu'na tepki gösterdi

Daha sonra kürsüye gelen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.

Bülent Arınç, "Gittiniz de ne oldu yüzde 1'leri bile bulamadınız. Şimdi 3-5 vekil çıkaralım diye çırpınıyorsunuz." tepkisinde bulundu.

"Sen sadece bir bakandın"

Ali Babacan'ın "En başarılı ekonomi işini ben yaptım" sözlerine tepki gösteren Bülent Arınç, "Sen o kabinede sadece bakandın. Başımızda bir başbakan vardı ve bütün işleri o yaptı." dedi.

"Ona buna kızarak yoldan çıkılmaz"

"Biz başka bir yere gidemeyiz." diyerek konuşmasına devam eden Arınç şu şekilde konuştu:

Başka diyarlarda bulunamayız. AK Parti bizim evimiz, AK Parti bizim memleketimiz, AK Parti bizim inancımız ve davamız. Bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa o parti yaptı. Ona buna kızarak yoldan çıkmamız mümkün değil. Biz vefalı ve sadakatli olmaya mecburuz. O yüzden geliyorum AK Parti toplantısında konuşuyorum. Onlar gittiler. Gittiler ne oldu. Yüzde 1’leri bile bulamazken birilerinin ittifaklarına dahil oldular. Şimdi oralarda birkaç milletvekili çıkarmak için çalışıyorlar. Biz 373 milletvekili görmüş bir parti iken şimdi sadece ‘7 milletvekilim olsun’, ‘5 milletvekilim olsun’ demenin hiçbir alemi yok. Yanlış yaptıklarını baştan beri söylüyorum. Onlarla eskiden birlikte çalıştık. ‘Türkiye’de en başarılı ekonomi işini ben yaptım. Türkiye benim yüzümden bu başarıyı kazandı’ diyen birisine ben aynı hükümette 7 sene hükümet sözcülüğü yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış biri olarak şunu söylüyorum: Sen o kabinede sadece bakandın. Başımızda bir başbakan vardı ve bütün işleri o yaptı. Ben şahidim. Ben hükümet sözcüsü olarak yanında oturuyorum ve her şeyi not alıyorum. Çıkınca Bakanlar Kurulu açıklaması yapmam gerekiyor. Onun ‘evet’ demediği hiçbir şey yapılmamıştır. Onun ‘hayır’ dediği bir şey belki 6 ay, belki 8 ay sonra ısrar üzerine bir şekilde yapılmıştır. Ben şahidiyim. İşte ‘Paradan sıfır attım, onu yaptım, bunu tuttum’ da falan, kardeşim Tayyip Bey söylemese sen yapamazdın. O istemese yapamazdın. Sen iyi bir yönetici olmuşsundur, beraber çalıştığın arkadaşlardan istifade etmişsindir. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu ifadelerle karşımıza çıkma. O yüzden ana gövdeden ayrılan, kökten ayrılanların geleceği yoktur.

"Tayyip Bey’i Fatih Sultan Mehmet’e benzetmek daha doğru olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdülhamid’in birbirine benzetilmesi hakkında da konuşan Arınç şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyiyle Albülhamid’e benzetmek yanlış olabilir. O çok kudretli liyakatli bir hükümdardı. Başına gelenleri biliyoruz, yakın tarih okuyalar bilirler. Hangi düşmanlarla içeride dışarıda mücadele ettiğini biliriz ama Allah sonunu birbirine benzetmesin. O yüzden Tayyip Bey’i Bir Fatih Sultan Mehmet’e benzetmek başarılarıyla çok daha doğru olur.

Bülent Arınç'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları ve Cumhur İttifakı temsilcileri birlikte fotoğraf çektirdi.