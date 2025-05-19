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TBMM Eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucu isimlerden olan Bülent Arınç, gündemdeki pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Arınç, önemli açıklamalar yaptı...

Arınç yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, tutuksuz yargılanmaya dikkat çekti.

"MUĞLAK İFADELERLE İNSANLARI TUTUKLUYORUZ"

"Öyle muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz ki bugün, sonradan pişmanlık fayda etmiyor" diyen Arınç, devamında şöyle dedi:

Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmek kadar su kadar, ekonomideki zorlukları düşünerek söylüyorum, bundan bile daha önemli. Adaletsizliğin sonucu aynı zamanda ekonomik sıkıntılardır.



Bizim en çok değer verdiğimiz kul hakkıdır. Sizin benim üzerimizde benim sizin üzerinizde hakkım varsa hayattayken bunu bağışlamamız lazım. Öbür tarafa bu hakla gidersek Allah diyor ki, ben sizin hakkınıza karışmam.



Bunun cezasını ayrıca görürsünüz. Şimdi düşünün benim sizin üzerinizdeki kağıt parası hakkından dolayı böyle bir yargılama göreceğim. Dolasıyla inançlı insanlar, attığı her adımı bilerek atmalı. Adalet, her gün evinden alınıp bir insanın bir taraflara götürülmesi kötü bir şey.

"TUTUKSUZ YARGILAMA MÜMKÜNSE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK LAZIM"

Tutuklu yargılamalara karşı olduğunu yineleyen Arınç, “Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir. Unutmayalım ki bugünkü Anayasa Mahkemesi kararlarının yüzde 67’si adil yargılama hakkının ihlal edilmesinden” dedi.

İmamoğlu’nun davasını kastederek, “Tutuksuz yargılama mümkünse bunu gerçekleştirmek lazım. Çünkü tutuklu yargılamalar sonunda cezadan daha beter hale gelebiliyor” dedi.

Ardından AK Parti ile ilgili sorulara yanıt veren ve partiden ayrılmayacağını da söyleyen Arınç şöyle devam etti:

"AK PARTİ BENİM EVİM"

Ben AK Parti'nin kurucusuyum. Önde gidenlerdenim, yaptığım işler var. AK Parti, Cumhuriyet döneminde yapılacak en hayırlı işleri başardı. Ben bundan dolayı memnunum. Tek başına iktidarın lezzetini ve Sayın Erdoğan'ın başbakanken yaptığı icraatlerin ne kadar mükemmel olduğunun bakanlar kurulundan tanığıyım.

"ERDOĞAN BENİM LİDERİM"

AK Parti benim evim, evimden dışarı çıkmayacağım. Erdoğan benim liderim, genel başkanım. Hangi şartlar altında olursa olsun, onunla beraberliğimi devam ettireceğim. Buna hayret edenler var. Bir partide kalarak o partinin iyi işlerine sahip çıkmak, yanlışlarına da eleştiri hakkımı kullanmayı tercih ediyorum"

"AK PARTİ'NİN YÜZDE 50 BANDINA ULAŞMASI ZOR AMA MÜMKÜN"