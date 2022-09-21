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    Bülent Arınç'tan 'Mahsa Amini' paylaşımı: Hiç kimse inancı nedeniyle yargılanamaz

    Bülent Arınç, İran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini ile ilgili paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 18:34
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    Bülent Arınç'tan 'Mahsa Amini' paylaşımı: Hiç kimse inancı nedeniyle yargılanamaz

    Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İran’da polisin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Mahsa Emini ve ardından başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı.

    Emini’nin ailesinin acısını paylaştığını belirten Bülent Arınç, protestoları yakından takip ettiğini kaydetti.

    Bülent Arınç resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "İran halkının acısını paylaşıyorum"

    "İran'da, ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü kötü muamele sonucu hayatını yitiren Mahsa Amini'nin ailesinin ve İran halkının acısını paylaşıyorum. Amini'nin vefatı sonrası başlayan ve #IranProtests olarak adlandırılan olayları yakından takip ediyorum.

    "İnsanlık onuru ve hukukuyla bağdaşmaz"

    Kişisel hak ve özgürlüklerin, devlet mekanizmasının ele geçirilmesi vesilesiyle uygulanan baskı ve zulüm ile yok sayılması ne insanlık onuruyla ne de hukuk ile bağdaşmaz. Hiç kimse inancı, kimliği ve hayat tarzı sebebiyle ötekileştirilemez, yargılanamaz, cezaya tabi tutulamaz. Aksi anlayış derhal terk edilmelidir."

    Bülent Arınç tan Mahsa Amini paylaşımı: Hiç kimse inancı nedeniyle yargılanamaz #1

    Mahsa Amini protestoları

    Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

    Bülent Arınç tan Mahsa Amini paylaşımı: Hiç kimse inancı nedeniyle yargılanamaz #2

    Bülent Arınç tan Mahsa Amini paylaşımı: Hiç kimse inancı nedeniyle yargılanamaz #3


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