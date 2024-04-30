Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü dolu sözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i çok başarılı bulduğunu belirten Bülent Arınç, bir anısını anlatarak "O benim kahramanımdır" dedi.

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Türkiye seçim süreçlerini tamamladı...

Genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde de vatandaş tercihini yaptı.

Yerel seçimlerde oyların yüzde 37,7^sini alan CHP, 35 yılın ardından 1. parti konumuna geldi.

Seçim sonrası ilk kez canlı yayına katılan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a konuk oldu.

Ersoy'un "Nasıl buluyorsunuz Özgür Özel'in performansını?" sorusuna yanıt veren Arınç, ezber bozdu.

"Çok başarılı buluyorum"

Özgür Özel'den övgü dolu sözlerle bahseden Arınç "Çok başarılı buluyorum. Ağzı güzel laf yapan, muhakemesi kuvvetli, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini" dedi.

Bir anısından bahseden Arınç "Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam." ifadelerini de kullandı.

Arınç, anısını şu ifadelerle anlattı:

Benim için çok önemli bir tarafı daha var. 2017 falan 15 Temmuz olmuş arkadan KHK'lar, arkadan tutuklamalar, arkadan davalar. Olağanüstü hal dönemi gerekliydi böyle bir hain darbe girişimi karşısında olağanüstü halden başka bir şey olmaz. Eşimin amcasının oğlu, Manisa'da sağlık müdürüydü. Bizim de Haziran seçimlerinde adayımız olmuştu. Ben de bırakmıştım o tarihte. Arkadan da tutuklandı, cezaevine girdi. Hakkında da hiç dava açılmadan çok şükür bugünlere kadar geldi. Bizim amcamız yani eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Tabii tutuklu arkadaşımız, ismini vermeyeyim müsaade ederseniz herkes bilecektir. Onu da elleri bağlı olarak getirdiler, sonra bir odaya koydular. Akrabalar da geldi, kimisi ağlıyor, kimisi kucaklaşıyor falan. Amcamızın naaşı da avluda. Şimdi ben gittim, ben akrabasıyım. Yani amcamızı da çok seviyoruz. Melek gibi bir insan.

"Hayatımın en büyük hayal kırıklığıdır"

Özgür Özel gelmiş. O zaman Manisa milletvekili. Sanıyorum belki de sağlık müdürü olan arkadaşının babasının cenazesine geldi. Veya ben gittiğim için geldi. Bu tarafı sorgulama imkanımız yok. Ama Mehmet Akif Bey hayatımın en büyük hayal kırıklığıdır, Manisa'nın 5 milletvekili var AK Parti'de, hiçbirisi yok orada. Bunlardan ikisi elinden tutup da milletvekili yaptığım insanlar. Bir tanesi de o köyün çocuğu. Onlar yok ortalıkta. Vali zaten yok. Başsavcı kaçmış. Her biri bir tarafa dalmış, ben gideceğim diye. Özgür Özel var, ben varım.

"Özgür Bey dedi ki 'Başkanım siz karışmayın, ben bu işi çözerim' dedi"

Cenaze geldi, imam bulundu. Getirdiler amcamızın oğlunu, jandarma araba başında, jandarma astsubay mıydı, teğmen miydi hatırlamıyorum. Efendim kelepçeleri çözemeyiz dediler, efendim biz böyle talimat aldık dediler. Allah bin kere razı olsun, o benim kahramanımdır. Özgür Bey dedi ki "Başkanım lütfen siz karışmayın, ben bu işi çözerim" dedi.



Onlarla o tartışmaya girdi. Siz dedi girerseniz işin içini bunu büyütürler dedi. Ben onlarla mücadele edeceğim dedi. Jandarma gene kabul etmedi. Valiyi aradı, başsavcıyı aradı telefonla. Onlarla şiddetle münakaşa etti. Yaptığınız ayıptır dedi yani bu çocuk babasının cenazesine gelmiş. Niçin "Allahu Ekber" demesine izin vermiyorsunuz? Kaçacağından mı korkuyorsunuz? Sonunda merhamete mi geldiler, korkuya mı geldiler, elleri çözüldü, çocuk Allahü Ekber dedi, babasının namazını kıldı.

"Özgür Özel benim hukukumu korudu, ben bunu unutmam"