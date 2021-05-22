Bülent Arınç'tan tartışılacak açıklamalar

Bülent Arınç, FETÖ'nün sürekli propaganda malzemesi olarak kullandığı söylemler ile son günlerde yaşanan tartışmalara katıldı.

Türkiye son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan bir operasyona şahit oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in açıklamaları ile Türkiye'de siyasetin yeniden şekillendirilmesi için çaba var.

Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest kalmasını istediğini açıkladıktan sonra büyük bir sessizliğe bürünen Bülent Arınç, devam eden tartışmalara katıldı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Bülent Arınç, FETÖ'nün Türk yargısına zarar vermek için ürettiği söylemleri kullandı.

"LOHUSA KADINLARIN BİLE TUTUKLANDIĞI, ÇOCUKLARI İLE BERABER CEZAEVİNDE KALDIĞI BİR TÜRKİYE'DE..."

Bülent Arınç, "Yargı gereğini yapmalıdır. Nasıl yapacak? Bütün bu iddiaları en ciddi biçimde inceleyecek ve sonucu kamuoyuna açıklayacak. Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocukları ile beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye'de, kanser hastalığı ile boğuşurken bile tahliye edilmeyen insanların bulunduğu bir Türkiye'de tutuklamalar yapılacaksa bu ağır suçların sahipleri hakkında herhalde yapılacak. Bu yargının görevidir.

Tabii Adalet Bakanımızın yargının, HSK'nın ve bunlara talimat verme durumunda olan herkesin 'Bu olayların üzerine gideceksiniz arkadaş. Ben sizden adalet bekliyorum' demesi lazım. Şimdi işin yargı boyutu, emniyet bürokrasisi boyutu var." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın FETÖ'nün söylemini kullanarak tartışmalara katılması, akıllara 15 Temmuz'da yaşanan kanlı darbe girişimini getirdi.

Bilindiği üzere, o gece milletin iradesine el koymaya kalkan Fetullahçı teröristler masum insanların üzerine devletin silahlarıyla ateş açtı, bomba yağdırdı.

15 Temmuz gecesi sadece Polis Özel Harekat Başkanlığına düzenlenen kalleş saldırıda 43 vatan evladı özel harekat polisi şehit düştü.