Bülent Aydemir, kendisini yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ'a cevap verdi

Biraz daha üzerime gelirlerse açıklarım ismi de amblemi de. Burada böyle, kafadan konuşmuyoruz. Halkıma hep doğru bilgi verdim. Hiçbir zaman yanıltmadım. Ama siyasetçiler yalan söylüyorlar. Çıkıp bir gazeteye dedi ki; 'Bülent Bey'den duydum parti kuracağımı. Böyle önemli bir haberi muhatabına sormadan haber yapmak gazetecilik değil, böyle bir durum yok.'

Çıkın o zaman millete söyleyin, yol haritanız var. Şunu diyebilirsiniz; ben şu an hazır değilim bunu açıklamaya, planlamam var. Dediğim gibi yolu açık olsun. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylemem. Millete doğruları söylemek lazım.





SİYASETTE EN BAŞTA AHLAK VE ERDEM GEREKİR

Siyasette, en başta ahlak ve erdem gerekir. Yoksa istediğiniz yerde siyaset yaparsınız.

BİRİNİ YALANCILIKLA İTHAM EDERKEN..

Kalkıp böyle birini yalancılıkla itham ederken iki kere düşünmek lazım. Ben kaynağından bilgi alıyorum. Birkaç kez teyit ediyorum.

BANA YALANCI DEMİŞ, 3 AY GEÇMEDİ ORTAYA ÇIKTI

Asla kasıtla Ümit Özdağ'ın parti kurması beni sadece haberci olarak ilgilendiriyor. Bana yalancı demiş. 3 ay geçmedi, ortaya çıktı.

Ben gazeteci olarak halkıma doğruları söylüyorum. Partinin amblemi ve ismini merak eden varsa da açıklarım.

Biz bu haberi 17 Aralık'ta verdik. Bugün itibarıyla da ortaya çıkmış oldu."