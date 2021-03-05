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- Bülent Aydemir, kendisini yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ'a cevap verdi
Bülent Aydemir, kendisini yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ'a cevap verdi
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 12:15
- Güncelleme : 05.03.2021 - 12:59
Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, tarihler 17 Aralık 2020'yi gösterirken canlı yayında, Ümit Özdağ'ın parti kurma çalışmalarını başlattığını duyurdu.
Aydemir'in bu sözleri o günlerde siyasetin gündemine otururken farklı bir gazeteye konuşan Ümit Özdağ, Bülent Aydemir'i yalancılıkla suçladı.
Aradan 3 ay geçti ve Ümit Özdağ parti kuracağını açıkladı.
Gazeteci Bülent Aydemir, kendisini yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ'a canlı yayında sert ifadelerle yanıt verdi.
"ELİMDE DONELER VARDI, KESİNLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİM"
Habertürk'te her sabah gündemi yorumlayan Bülent Aydemir, Para Gündem programında konuyla ilgili şunları söyledi;
"17 Aralık 2020. Bu programda dedim ki; Ümit Özdağ'ın parti kurması kesinleşti. Bunun bir kulis bilgisi olduğunu, kesinleştiğini söyledim. Elimde doneler vardı; partinin ambleminden tut da ismine kadar. Ümit Özdağ açıklamadı dün ama parti kuruyorum dedi.
Bülent Aydemir'den canlı yayında Ümit Özdağ'a ayar ViDEO
"ÜZERİME GELİRLERSE İSMİ DE AMBLEMİ DE AÇIKLARIM, KAFADAN KONUŞMUYORUZ"
Biraz daha üzerime gelirlerse açıklarım ismi de amblemi de. Burada böyle, kafadan konuşmuyoruz. Halkıma hep doğru bilgi verdim. Hiçbir zaman yanıltmadım. Ama siyasetçiler yalan söylüyorlar. Çıkıp bir gazeteye dedi ki; 'Bülent Bey'den duydum parti kuracağımı. Böyle önemli bir haberi muhatabına sormadan haber yapmak gazetecilik değil, böyle bir durum yok.' Çıkın o zaman millete söyleyin, yol haritanız var. Şunu diyebilirsiniz; ben şu an hazır değilim bunu açıklamaya, planlamam var. Dediğim gibi yolu açık olsun. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylemem. Millete doğruları söylemek lazım. Siyasette, en başta ahlak ve erdem gerekir. Yoksa istediğiniz yerde siyaset yaparsınız. Kalkıp böyle birini yalancılıkla itham ederken iki kere düşünmek lazım. Ben kaynağından bilgi alıyorum. Birkaç kez teyit ediyorum. Asla kasıtla Ümit Özdağ'ın parti kurması beni sadece haberci olarak ilgilendiriyor. Bana yalancı demiş. 3 ay geçmedi, ortaya çıktı. Ben gazeteci olarak halkıma doğruları söylüyorum. Partinin amblemi ve ismini merak eden varsa da açıklarım. Biz bu haberi 17 Aralık'ta verdik. Bugün itibarıyla da ortaya çıkmış oldu."
SİYASETTE EN BAŞTA AHLAK VE ERDEM GEREKİR
BİRİNİ YALANCILIKLA İTHAM EDERKEN..
BANA YALANCI DEMİŞ, 3 AY GEÇMEDİ ORTAYA ÇIKTI
Biraz daha üzerime gelirlerse açıklarım ismi de amblemi de. Burada böyle, kafadan konuşmuyoruz. Halkıma hep doğru bilgi verdim. Hiçbir zaman yanıltmadım. Ama siyasetçiler yalan söylüyorlar. Çıkıp bir gazeteye dedi ki; 'Bülent Bey'den duydum parti kuracağımı. Böyle önemli bir haberi muhatabına sormadan haber yapmak gazetecilik değil, böyle bir durum yok.'
Çıkın o zaman millete söyleyin, yol haritanız var. Şunu diyebilirsiniz; ben şu an hazır değilim bunu açıklamaya, planlamam var. Dediğim gibi yolu açık olsun. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylemem. Millete doğruları söylemek lazım.
Siyasette, en başta ahlak ve erdem gerekir. Yoksa istediğiniz yerde siyaset yaparsınız.
Kalkıp böyle birini yalancılıkla itham ederken iki kere düşünmek lazım. Ben kaynağından bilgi alıyorum. Birkaç kez teyit ediyorum.
Asla kasıtla Ümit Özdağ'ın parti kurması beni sadece haberci olarak ilgilendiriyor. Bana yalancı demiş. 3 ay geçmedi, ortaya çıktı.
Ben gazeteci olarak halkıma doğruları söylüyorum. Partinin amblemi ve ismini merak eden varsa da açıklarım.
Biz bu haberi 17 Aralık'ta verdik. Bugün itibarıyla da ortaya çıkmış oldu."