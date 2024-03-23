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Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı! Kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, gazetecileri görünce işlemlerini yapmadı.