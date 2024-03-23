Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur'un karıştığı kazanın yankıları sürüyor.
Dün Eylem Tok'un kazayı öğrendiği anlara ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.
Bugün ise baba Bülent Cihantimur, polis merkezine girerken görüntülendi.
Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.
Gazetecileri görünce rahatsız oldu
Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi.
Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.
İşlemlerini yapmadan kaçtı
Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.
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